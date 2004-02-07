Dmsa_ua

Дмитрий Dmsa_ua

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

📸 Ищете идеальный способ преобразить ваши фотографии? Хотите, чтобы ваши снимки выглядели как произведения искусства? Тогда вы попали по адресу!

✨ Добро пожаловать в мир творчества и фотографии! Меня зовут Дмитрийи я профессиональный фоторедактор с опытом . Моя цель - сделать вашу фотографию незабываемой и привлекательной.

🎨 Что я могу сделать для вас:

·        Улучшение качества фотографии

·        Коррекция цветов и контраста

·        Удаление нежелательных объектов

·        Ретушь портретов

·        Создание креативных фотомонтажей

·        И многое другое!

💼 Я работаю с разными типами фотографий:

·        Портреты

·        Свадебные фотографии

·        Продуктовая и рекламная фотография

·        Путешествия и пейзажи

·        Интерьеры и архитектура

·        Реклами для ваших товаров

🌟 Почему выбирают меня:

·        Индивидуальный подход к каждому клиенту

·        Высокое качество обработки

·        Соблюдение сроков

·        Конфиденциальность данных

📩 Готовы начать работу? Просто отправьте мне вашу фотографию, и мы обсудим, какие изменения вы хотели бы внести. Я гарантирую, что вы будете в восторге от результата!

📞 Свяжитесь со мной сейчас, чтобы обсудить ваш проект и получить бесплатную консультацию. Ваши фотографии заслуживают лучшего!

Не упустите шанс сделать ваши снимки неповторимыми! Доверьте свои фотографии профессионалу и увидьте, как ваши идеи становятся реальностью. 📷✨

 

Портфолио

Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
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