Dmytro_Hrekov

Дмитро Dmytro_Hrekov

 
28 летУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
HTML/CSS/Frontend_Devolment-Junior

Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":

  • HTML5, CSS3.

  • Кроссбраузерность (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone).

  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.

  • Адаптивная верстка.

  • Responsive.

  • Bootstrap 4,5

  • Flexbox

  • Адаптация / внедрение плагинов.

  • Аккуратный, логичный, продуманный код.

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