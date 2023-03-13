Дмитро Dmytro_HrekovDmytro_Hrekov
28 летУкраина/Днепр
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
HTML/CSS/Frontend_Devolment-Junior
Знания, умения, навыки "ВЁРСТКА":
HTML5, CSS3.
Кроссбраузерность (Chrome 89+, Firefox 86+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 14.4+, Opera 74+, Yandex 21.2+, iOS, Android, Windows Phone).
Блочная фиксированная / резиновая верстка.
Адаптивная верстка.
Responsive.
Bootstrap 4,5
Flexbox
Адаптация / внедрение плагинов.
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Портфолио
- Адаптивная верстка Almio24 просмотра