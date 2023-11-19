Захоплююче та точне відтворення текстів різних жанрів та тематик. Спеціалізуюсь у високоякісному перекладі англійської/української мов до рідної мови та навпаки.Пропоную переклад текстів будь-якої складності: літературний, технічний, науковий та інші. Гарантую точність та відповідність контексту.Маю досвід у перекладі для різних клієнтів та галузей. Закінчив курси з професійного перекладу та володію відмінною мовною компетентністю.

Це деякі базові ідеї. Якщо потрібна більш конкретна інформація або бажана додаткова деталізація, дайте знати!