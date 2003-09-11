Дмитро Музалевський DmytryiMDmytryiM
Вам потрібен програміст? Для поточної роботи чи простого редагування?
Вітаю, ти знайшов мене!
Я зроблю все можливе і використаю всі свої навички, щоб ви були задоволені моєю роботою.
Мої найдовші проекти:
Створити веб-сайт для агентства нерухомості |США - 1 рік|
Редагування сайту для FB |Австралія - 1,5 роки|
Ось що про мене говорять клієнти:
«Дмитрій – чудовий підрядник. Він завжди виконує чудову роботу вчасно та в рамках бюджету – і його ставлення фантастичне. Люблю працювати з ним. Чудові навички редагування коду»
Джон, Австралія / березень 2022 р
«Дмитрій чудовий! Швидкий, чуйний. Знає, як зробити все, що я прошу. Він професійний, ввічливий, з ним так легко працювати».
Ванесса, США / квітень 2020 р
Діяльність на YouTube:
До речі, я робив сайти для свого каналу на YouTube останні 1 рік.
І моє відео набрало сотні переглядів.
Мій інструмент для редагування коду:
Код Visual Studio
Я вільний з 8 ранку до 6 вечора.
Для постійних клієнтів я вільний у будь-який час!