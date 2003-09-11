Програміст, який зробить тобі усе можливе, щоб ти міг бути доволен роботою!

Вам потрібен програміст? Для поточної роботи чи простого редагування?

Вітаю, ти знайшов мене!

Я зроблю все можливе і використаю всі свої навички, щоб ви були задоволені моєю роботою.

Мої найдовші проекти:

Створити веб-сайт для агентства нерухомості |США - 1 рік|

Редагування сайту для FB |Австралія - 1,5 роки|

Ось що про мене говорять клієнти:

«Дмитрій – чудовий підрядник. Він завжди виконує чудову роботу вчасно та в рамках бюджету – і його ставлення фантастичне. Люблю працювати з ним. Чудові навички редагування коду»

Джон, Австралія / березень 2022 р

«Дмитрій чудовий! Швидкий, чуйний. Знає, як зробити все, що я прошу. Він професійний, ввічливий, з ним так легко працювати».

Ванесса, США / квітень 2020 р

Діяльність на YouTube:

До речі, я робив сайти для свого каналу на YouTube останні 1 рік.

І моє відео набрало сотні переглядів.

Мій інструмент для редагування коду:

Код Visual Studio

Я вільний з 8 ранку до 6 вечора.

Для постійних клієнтів я вільний у будь-який час!