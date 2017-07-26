DniproKiyiv

Приветствую! Требуется накрутка участников, добавление целевой аудитории, продвижение группы с целью пополнения сообщества заинтересованными услугой сообщества людьми. Круг аудитории, потенциальных подписчиков, подробнее в тематике сообщества. Баз телефонов нет, все подписчики (базы номеров) ваши. [url=https://invite.viber.com/?g2=AQBIg9GL6BvKG0pJ3hTIpbw8GaNKKs8DyOfKVeoOTBgJyZC6h1Pq62EcR1%2FAycoo]Ссылка на сообщество[/url]
Пассажирские перевозки Днепр. Заказ автобусов, микроавтобусов, минивэнов в Днепре.
Мои сайты:
http://zakaz-mikroavtobusa.com.ua/
http://zakaz-mikroavtobusa.dp.ua/
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Обновление трех сайтов до последней возможной безопасной версии WordPress без потери работы плагинов, настроек, скриптов, и т.д. Первый пробный http://zakaz-mikroavtobusa.dp.ua/ Следующий http://zakaz-mikroavtobusa.com.ua/ Последний http://nika-bus.com.ua/ CMSСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Всем привет! Требуется отобразить блок "Часто задаваемые вопросы" на вордпресс. Способ реализации, как редактировать и вносить изменения, прописывать для разных страниц разные вопросы и ответы - по теме каждой статьи. Сайт: http://nika-bus.com.ua/ Ожидается, что после добавления функций на сайт, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
С сайтом не проводили никаких работ. Ничего не изменяли. Просто перестал работать. Требуется запуск сайта - удаление ошибки 500.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Найти и удалить скрытые спам ссылки с движка вордпресс. Так же обезопасить сайт от возможных повторных попыток размещения на сайте подобного спама. Ссылки были размещены скорее всего путем не санкционированного доступа, так как ни каких ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
[b]Проблема в том, что у меня на сайте вордпресс стоит плагин "[/b][b]All in One Schema.org Rich Snippets - Dashboard". Долго и счастливо у меня на сайтах (их три), отображался рейтинг (звездочки), и картинки (рецепты) в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
В верху кнопочки для выбора языка Рос. Укр. Еng. по умолчанию Украинский. Поле - Имя. Сама форма имеет вид адаптированного под мобильные устройства скрипта, с полями где человек выбирает направление (и кнопка расширения формы для обратного билета ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Качественно отредактировать существующее, или создать новое контекстное объявление в adwords.google. Дополнительные ссылки, минус ключи и т.д. Оптимизированное, не тянущее лишний бюджет, но качественно показываемое. Тематика; автобусные билеты, пассажирские перевозки и т.д.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад
В верху кнопочки для выбора языка Рос. Укр. Еng. по умолчанию Украинский. Поле - Имя. Сама форма имеет вид адаптированного под мобильные устройства скрипта, с полями где человек выбирает направление (и кнопка расширения формы для обратного билета ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад