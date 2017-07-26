DniproKiyiv

Евгений DniproKiyiv

 
49 летУкраина/Днепр
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пассажирские перевозки Днепр.

Пассажирские перевозки Днепр. Заказ автобусов, микроавтобусов, минивэнов в Днепре.

Мои сайты:

http://zakaz-mikroavtobusa.com.ua/

http://zakaz-mikroavtobusa.dp.ua/

http://nika-bus.com.ua/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
logarifm
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$35
10 баллов
3 года назад
Обновление трех сайтов WordPress CMS
Отличный заказчик, четко поставленная задача, оплата в срок. Настоятельно рекомендую.
Все сделано в срок, Проблем не возникло. Честная работа. Рекомендую.
Ответный отзыв
logarifm
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$40
10 баллов
3 года назад
ЧАВО FAQ микроразметка на WordPress с индексацией поисковыми системами
Отличный заказчик, рекомендую.
Все работы выполнены быстро, качественно, без заминок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Форма оплаты автобусных билетов через безоп. платежные системы онлайн
ТЗ было расплывчатое, но в целом задача была ясна после обсуждения. Проблем в процессе работы не возникло, оплата своевременная. Рекомендую и буду рад сотрудничеству еще!
Все идеально! Сложная работа была выполнена качественно, при плохом описании задания. Благодарность и классный отзыв это минимум!
Ответный отзыв
dkasper
Ежов 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Форма оплаты автобусных билетов через безоп. платежные системы онлайн
Приятно работать с заказчиком. Оплата своевременная. Рекомендую и надеюсь на долгое, плодотворное сотрудничество.
Работа выполнена, дальнейшие правки и сопровождение оказывается.
Ответный отзыв