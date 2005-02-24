Я профессиональный веб-дизайнер. Создаю современные одностраничные сайты, презентации, баннеры, чек-листы и оформляю соцсети. Работаю с маркетинговым подходом: провожу интервью, анализирую нишу и аудиторию, пишу продающие тексты. Использую Figma и Tilda. Цена от 3000 руб. за блок/экран. Эффективный дизайн, приносящий заявки и продажи. Предлагаю бесплатно сделать концепцию первого экрана. Портфолио: www.behance.net/5a7a7829