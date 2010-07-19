Опыт и деятельность:
- Разработка Windows-приложений различных направлений и сложностей
- Профессиональная разработка программ-баз данных (большой опыт), тестовых приложений (большой опыт разработки тестеров по ЕНТ, ПГК, школьным курсам и для автошкол), фотоальбомов, буклетов
- Разработка сетевых и консольных приложений
- Разработка автоматизированных систем (систематическое переименование, удаление, копирование. скачивание, закачивание по FTP, HTTP)
- Разработка автозапускающихся приложений для CD\DVD-дисков
Личные данные:
- Владение средой разработки Delphi абсолютное
- Абсолютное знание языка программирования Pascal
- Скорость набора текста - до 600, средне 450 символов\минуту (до 10 символов в секунду, 7.5 символов в секунду средне) - региональный рекордсмен
- Свободное владение русским языком, владение английским языком на разговорном и научном уровне
- Опыт работы с компьютером - 10 лет, опыт разработки ПО - 3 года.
- Имею 28 дипломов и сертификатов за победы в региональных и республиканских олимпиадах \ смотрах \ конкурсах
- Трижды участник Российских сборов по олимпиадному программированию
- Знание всех особенностей системы uCoz, опыт работы с ней - 3 года
- Более 300 разработанных проектов и презентаций