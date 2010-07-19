Программист-разработчик Windows-ПО и прикладной программист

Опыт и деятельность:

- Разработка Windows-приложений различных направлений и сложностей

- Профессиональная разработка программ-баз данных (большой опыт), тестовых приложений (большой опыт разработки тестеров по ЕНТ, ПГК, школьным курсам и для автошкол), фотоальбомов, буклетов

- Разработка сетевых и консольных приложений

- Разработка автоматизированных систем (систематическое переименование, удаление, копирование. скачивание, закачивание по FTP, HTTP)

- Разработка автозапускающихся приложений для CD\DVD-дисков

Личные данные:

- Владение средой разработки Delphi абсолютное

- Абсолютное знание языка программирования Pascal

- Скорость набора текста - до 600, средне 450 символов\минуту (до 10 символов в секунду, 7.5 символов в секунду средне) - региональный рекордсмен

- Свободное владение русским языком, владение английским языком на разговорном и научном уровне

- Опыт работы с компьютером - 10 лет, опыт разработки ПО - 3 года.

- Имею 28 дипломов и сертификатов за победы в региональных и республиканских олимпиадах \ смотрах \ конкурсах

- Трижды участник Российских сборов по олимпиадному программированию

- Знание всех особенностей системы uCoz, опыт работы с ней - 3 года

- Более 300 разработанных проектов и презентаций