Python Dev

Занимаюсь разработкой Telegram ботов на Python, имею все необходимые навыки для реализации Ваших желаний, всегда прислушаюсь к клиенту. С Вас - задание и своевременная оплата, с меня - его качественное и своевременное выполнение. В ходе исполнения задания готов принимать новые вводные и вносить изменения. Ранее проходил обучение на Web-дизайнера, могу нарисовать/использовать ваш дизайн и после внедрить его в бота. Пишу при помощи aiogram3x, код чистый и читабельный. Решу задачи любого уровня сложности, проведу тестировку бота на возможные баги/поломки. Коммуникабелен, найду подход к любому клиенту. Готов приступать к работе сразу после обсуждения ТЗ, сроков и оплаты. Задачу выполню качественно и в кратчайший срок.