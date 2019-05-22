Do_It_Well

Хотите оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность отдела продаж?! Я помогу Вам настроить основной инструмент для решения этой задачи - CRM-систему.
Процесс внедрения происходит в несколько этапов:
1. Брифование и выявление задач, которые необхожимо решить с помощью CRM-системы;
2. Подбор CRM-системы (Если Вы уже знаете, что хотите данный этап можно пропустить);
3. Анализ текщих бизнес-процессов в компании;
4. Настройка CRM-системы согласно бизнес-процессов;
5. Доработка и интеграция дополнительных сервисов: телефония, онлайн чат, коллтрекинг, прием заявок с сайта, e-mail рассылщьки и т.д.
6. Обучение руководителя пользованию CRM (контроль основных показателей KPI, эффективности и занятости менеджеров);
7. Обучение менеджеров работе в CRM;
8. Написание алгоритма работы для менеджеров и руководителя.