Do_It_Well

Подбор и настройка CRM-системы под Ваш бизнес

Хотите оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность отдела продаж?! Я помогу Вам настроить основной инструмент для решения этой задачи - CRM-систему.

Процесс внедрения происходит в несколько этапов:

1. Брифование и выявление задач, которые необхожимо решить с помощью CRM-системы;

2. Подбор CRM-системы (Если Вы уже знаете, что хотите данный этап можно пропустить);

3. Анализ текщих бизнес-процессов в компании;

4. Настройка CRM-системы согласно бизнес-процессов;

5. Доработка и интеграция дополнительных сервисов: телефония, онлайн чат, коллтрекинг, прием заявок с сайта, e-mail рассылщьки и т.д.

6. Обучение руководителя пользованию CRM (контроль основных показателей KPI, эффективности и занятости менеджеров);

7. Обучение менеджеров работе в CRM;

8. Написание алгоритма работы для менеджеров и руководителя.