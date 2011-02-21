Статьи, книги, пособия на юридическую тематику

Подготовлю качественно и в срок:

1. статьи на юридическую тематику

2. отдельные главы юридических книг / пособий

3. юридические обзоры и комментарии

Преимущественная специализация - гражданское право, арбитражный процесс.

Являюсь авторов более 30 уникальных юридических статей в ведущих российских и иностранных юридических изданиях.

Стоимость услуг определяется индивидуально в зависимости от темы, объема и иных характеристик заказа.