Статьи, книги, пособия на юридическую тематику
Подготовлю качественно и в срок:
1. статьи на юридическую тематику
2. отдельные главы юридических книг / пособий
3. юридические обзоры и комментарии
Преимущественная специализация - гражданское право, арбитражный процесс.
Являюсь авторов более 30 уникальных юридических статей в ведущих российских и иностранных юридических изданиях.
Стоимость услуг определяется индивидуально в зависимости от темы, объема и иных характеристик заказа.
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