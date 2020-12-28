Днем я Веб-разработчик и Дизайнер, а по ночам Сетевой администратор :)
Задачи, которые мне по-плечу:
Веб-дизайн
- Разработка дизайна для сайтов, визитных карточек и полиграфии
- Разработка простых сайтов(лэндинг, сайт-визитка, сайт предприятия)
- Кастомизация блоков/элементов
- Подготовка изображений/иллюстраций
- LAMP, VPS, VNC, RDP, VPN, PROXY
- Установка, настройка и дебаггинг софта на удаленных серверах (Linux, Windows)
- Патчу KDE2 под FreeBSD
- actionscript(2,3)
- bash
- js
- pascal
- php
- python
Дизайн:
- Photoshop
- Figma
- Illustrator
- Wordpress
- Tilda
- CSS
- HTML
- JS
- исполнительность
- ответственность
Фриланс - мой основной вид деятельности, поэтому я могу выполнять заказы быстро и качественно, с полным погружением в задачу. Не беру параллельные проекты в ущерб результату.
Считаю, что современные решения должны быть функциональными и визуально приятными.
Портфолио
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