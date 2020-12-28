Dobro044

Максим Dobro044

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Днем я Веб-разработчик и Дизайнер, а по ночам Сетевой администратор :)

Задачи, которые мне по-плечу:

Веб-дизайн

  • Разработка дизайна для сайтов, визитных карточек и полиграфии
  • Разработка простых сайтов(лэндинг, сайт-визитка, сайт предприятия)
  • Кастомизация блоков/элементов
  • Подготовка изображений/иллюстраций
Настойка удаленных серверных решений

  • LAMP, VPS, VNC, RDP, VPN, PROXY
  • Установка, настройка и дебаггинг софта на удаленных серверах (Linux, Windows)
  • Патчу KDE2 под FreeBSD
Языки программирования

  • actionscript(2,3)
  • bash
  • js
  • ﻿pascal
  • php
  • python
Рабочие инструменты

﻿Дизайн:

  • Photoshop
  • Figma
  • Illustrator
Сайтостроение:

  • Wordpress
  • Tilda
﻿Кастомизация:

  • CSS
  • HTML
  • JS
Личные качества

  • исполнительность
  • ответственность
Подход к работе

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﻿Фриланс - мой основной вид деятельности, поэтому я могу выполнять заказы быстро и качественно, с полным погружением в задачу. Не беру параллельные проекты в ущерб результату.

﻿Считаю, что современные решения должны быть функциональными и визуально приятными.

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