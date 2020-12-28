Днем я Веб-разработчик и Дизайнер, а по ночам Сетевой администратор :)

Задачи, которые мне по-плечу:

Веб-дизайн

Разработка дизайна для сайтов, визитных карточек и полиграфии

Разработка простых сайтов(лэндинг, сайт-визитка, сайт предприятия)

Кастомизация блоков/элементов

Подготовка изображений/иллюстраций

LAMP, VPS, VNC, RDP, VPN, PROXY

Установка, настройка и дебаггинг софта на удаленных серверах (Linux, Windows)

Патчу KDE2 под FreeBSD

actionscript(2,3)

bash

js

﻿pascal

php

python

﻿Дизайн:

Photoshop

Figma

Illustrator

Wordpress

Tilda

CSS

HTML

JS

исполнительность

ответственность

﻿

﻿Фриланс - мой основной вид деятельности, поэтому я могу выполнять заказы быстро и качественно, с полным погружением в задачу. Не беру параллельные проекты в ущерб результату.

﻿Считаю, что современные решения должны быть функциональными и визуально приятными.