Переводчик (английский <-> русский)

Здравствуйте!

Меня зовут Карина.

Я профессиональный переводчик (окончила факультет иностранных языков, специальность лингвист/переводчик в Томском государственном педагогическом университете). Имею опыт перевода текстов различных тематик - IT, финансы, маркетинг, туризм, юридическая документация и др.

С удовольствием возьмусь за перевод текста для Вас!