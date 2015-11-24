Переводчик (английский <-> русский)
Здравствуйте!
Меня зовут Карина.
Я профессиональный переводчик (окончила факультет иностранных языков, специальность лингвист/переводчик в Томском государственном педагогическом университете). Имею опыт перевода текстов различных тематик - IT, финансы, маркетинг, туризм, юридическая документация и др.
С удовольствием возьмусь за перевод текста для Вас!
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Портфолио
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