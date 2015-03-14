Dobrovolskaya

Екатерина Dobrovolskaya

 
40 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Графический дизайнер

Образование:

Курс "Photoshop"

Курс "Adobe Illustrator"

Курсы "Верстка и дизайн"

Основные навыки:

-создание векторных изображений с помощью графических примитивов

-работа с текстом

-перевод растрового изображения в векторное

-прорисовка логотипов

-Adobe Photoshop

-Adobe Illustrator

-ретушь фотографий

-составление коллажей

-макеты визиток

-составление календарей

-основы фотографии

-подготовка изображений и макетов к печати

-верста

Профессиональные навыки:

Имеется опыт создания визиток, коллажей, поздравительных открыток, календарей,пригласительных, рекламных буклетов, листовок, верстка каталогов.

Коррекция фотографий в Photoshop, прорисовка логотипов в Adobe Illustrator.

IllustratorPhotoshopРетушь фото
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