Графический дизайнер
Образование:
Курс "Photoshop"
Курс "Adobe Illustrator"
Курсы "Верстка и дизайн"
Основные навыки:
-создание векторных изображений с помощью графических примитивов
-работа с текстом
-перевод растрового изображения в векторное
-прорисовка логотипов
-Adobe Photoshop
-Adobe Illustrator
-ретушь фотографий
-составление коллажей
-макеты визиток
-составление календарей
-основы фотографии
-подготовка изображений и макетов к печати
-верста
Профессиональные навыки:
Имеется опыт создания визиток, коллажей, поздравительных открыток, календарей,пригласительных, рекламных буклетов, листовок, верстка каталогов.
Коррекция фотографий в Photoshop, прорисовка логотипов в Adobe Illustrator.
Портфолио
- Рекламній постер103 просмотра
- Работа с кистями109 просмотров
- Пригласительный100 просмотров
- Рыбки116 просмотров
- Визитка102 просмотра
- Горы.Рисунок в векторе109 просмотров