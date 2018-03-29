Резюме (общее)

Псевдоним: Максим Добровольский

Род деятельности: Монтаж видео и аудио, другое. (Только удаленно)

Портфолио

https://www.youtube.com/watch?v=_HxgfhzF_PU&list=PLw3rytXghJ1-KY1Gc6xp2Vlaf_CZbClWx&index=5&t=126s

Использованный софт: Vegas pro, Rockstar editor, Audacity, FL Studio,

О себе:

Монтирую видеодорожки, аудио дорожки, дополнительно делаю эффекты. Портфолио будет больше -

по мере свободного моего времени. Идейный, скрупулёзный, талант спокойствия.

В онлайне очень часто (Понедельник – Суббота)

Обсудим любые вопросы, проекты, идеи, совместные сотрудничество, пишите мне на сайте, где

нашли объявление.

Дополнительные средства для уведомления:

Почта: [email protected]

Viber: +380969267288

Wats up: +380969267288

Skype: +380969267288

Google +: https://plus.google.com/116739442013315392713

Twitter: https://twitter.com/Dobrovolsky_m

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