Псевдоним: Максим Добровольский
Род деятельности: Монтаж видео и аудио, другое. (Только удаленно)
Портфолио
https://www.youtube.com/watch?v=_HxgfhzF_PU&list=PLw3rytXghJ1-KY1Gc6xp2Vlaf_CZbClWx&index=5&t=126s
Использованный софт: Vegas pro, Rockstar editor, Audacity, FL Studio,
О себе:
Монтирую видеодорожки, аудио дорожки, дополнительно делаю эффекты. Портфолио будет больше -
по мере свободного моего времени. Идейный, скрупулёзный, талант спокойствия.
В онлайне очень часто (Понедельник – Суббота)
Обсудим любые вопросы, проекты, идеи, совместные сотрудничество, пишите мне на сайте, где
нашли объявление.
Дополнительные средства для уведомления:
Почта: [email protected]
Viber: +380969267288
Wats up: +380969267288
Skype: +380969267288
Google +: https://plus.google.com/116739442013315392713
Twitter: https://twitter.com/Dobrovolsky_m
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