КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА (Google Ads)
· Аудит аккаунтов контекстной рекламы;
· Анализ продукта, рынка, конкурентов
· Подбор целевого семантического ядра;
· Составление продающих текстовыхобъявлений;
· Настройка аккаунтовконтекстной рекламы Google Реклама
· Динамическийремаркетинг и стандартный ремаркетинг;
· Google Покупки;
· Товарные кампании;
· Сопровождение рекламных кампаний;
Таргет Instagram/Facebook
· Запуск, настройка, ведение таргетированной рекламы на Facebook иInstagram:
· полный анализпродукта
· анализ рынка,конкурентов
· поиск максимальноконверсионной ЦА
· разработкакреативов
· написаниеобъявлений
· настройкаретаргетинга
· запуск рекламных кампаний (2-3 дня тестовый режим)
· оптимизация + масштабирование РК
ПРОЧЕЕ
· Настройкасистем аналитики Google Analytics
· Аналитика и увеличение рентабельности компаний;
· Внедрение целей и отслеживание конверсий через GTM;