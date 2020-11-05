DocWho

Александр DocWho

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Предоставляю услуги в сфере интернет продвижения, контекстная реклама (Google ads), таргетированная реклама instagram/Facebook

КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА (Google Ads)

·         Аудит аккаунтов контекстной рекламы;

·         Анализ продукта, рынка, конкурентов

·         Подбор целевого семантического ядра;

·         Составление продающих текстовыхобъявлений;

·         Настройка аккаунтовконтекстной рекламы Google Реклама 

·         Динамическийремаркетинг и стандартный ремаркетинг;

·         Google Покупки;

·         Товарные кампании;

·         Сопровождение рекламных кампаний;

 

Таргет Instagram/Facebook

·       Запуск, настройка, ведение таргетированной рекламы на Facebook иInstagram:

·       полный анализпродукта

·       анализ рынка,конкурентов

·       поиск максимальноконверсионной ЦА

·       разработкакреативов

·       написаниеобъявлений

·       настройкаретаргетинга

·       запуск рекламных кампаний (2-3 дня тестовый режим)

·       оптимизация + масштабирование РК

 

ПРОЧЕЕ

·        Настройкасистем аналитики Google Analytics

·        Аналитика и увеличение рентабельности компаний;

·        Внедрение целей и отслеживание конверсий через GTM;