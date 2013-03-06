Doche

Андрей Doche

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование:

2009-2012 Кировоградский Кибернетический колледж (ККТК), факультет разработка ПО.

Опыт работы:

2011-по настоящее время, смс биллинговая компания SMS COIN.

Должность: Дизайнер графических работ.

Дизайн сайтов, логотипов, презентаций; полиграфический дизайн; рисование иконок, персонажей и все что связано с графикой.

Навыки:

Опытный пользователь: Photoshop, Illustrator, Xara, Corel Draw, Lightroom и ПК – Windows, MAC OS.

Базовые знания: HTML, CSS2

Личные качества:

Коммуникабельность и индивидуальный подход к каждому.

Отзывы заказчиков

Studio-PK
Михаил 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$120
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта строительной фирмы
HTML
Первый вариант дизайна не подошел, но после более подробных объяснений Андрей справился с задачей. Задержек в сроках с его стороны не было, за что отдельное спасибо.
приятно было работать - рекомендую!!!
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