Образование:
2009-2012 Кировоградский Кибернетический колледж (ККТК), факультет разработка ПО.
Опыт работы:
2011-по настоящее время, смс биллинговая компания SMS COIN.
Должность: Дизайнер графических работ.
Дизайн сайтов, логотипов, презентаций; полиграфический дизайн; рисование иконок, персонажей и все что связано с графикой.
Навыки:
Опытный пользователь: Photoshop, Illustrator, Xara, Corel Draw, Lightroom и ПК – Windows, MAC OS.
Базовые знания: HTML, CSS2
Личные качества:
Коммуникабельность и индивидуальный подход к каждому.
Портфолио
- Дизайн сайта "Художественная ковка"835 просмотров
- Шаблон сайта "Преподаватель физкультуры"335 просмотров
- Иконка с рупором372 просмотра
- Векторная телефонная трубка464 просмотра
- Векторные узоры1146 просмотров
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
12 лет назад
HTML
Первый вариант дизайна не подошел, но после более подробных объяснений Андрей справился с задачей. Задержек в сроках с его стороны не было, за что отдельное спасибо.
Ответный отзыв
приятно было работать - рекомендую!!!