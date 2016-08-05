DoctorDemyanova

Просто о сложном

Здравствуйте! Мне 47 лет.

Я уже достаточно взрослая, чтобы иметь жизненный опыт, трезвость суждения и некоторую житейскую мудрость. При этом я ещё достаточно молода, чтобы продолжать развиваться, не бояться новых видов деятельности и получать удовольствие от перемен!

23 года работаю дерматовенерологом, а значит, и психологом. Иначе в нашей профессии нельзя!Кандидат медицинских наук: умею производить сбор, анализ и синтез информации.

Сколько лечу, столько и преподаю. Имею опыт написания и чтения лекций, создания презентаций для разной целевой аудитории, проведения практических занятий и мастер-классов по своей специальности.

В течение 17 лет веду постоянные рубрики на профессиональную тему во Всероссийских изданиях "Веста-М" и "Веста-здоровье" (это 24 публикации в год).

Обладаю собственным характерный стилем изложения материала. Людям нравится.Умею живо, просто и интересно донести даже сложную информацию до любого читатели или слушателя.

В сферу интересов, помимо профессиональных (медицина, здоровье, здоровый образ жизни), входят физкультура и фитнес, рациональное питание, рукоделие, туризм пеший, горный, водный, путешествия, особенно по России, паломничество, животные, а также религия, философия, православие, святоотеческая литература.

Почтительно отношусь к русскому языку, поэтому пишу грамотно.

Пишу потому, что мне это нравится: люблю получать новую информацию, творчески перерабатывать её и попутно учиться чему-то новому.

Патологически ответственна: выполняю работу в оговоренные сроки и в соответствии с требованиями заказчика, без предупреждения не исчезаю. Как доктор я знаю, что репутация создаётся годами, а теряется моментально.

Всегда готова к конструктивному диалогу и к переработке текстов.

Читаю профессиональную литературу, не стою на месте - повышаю уровень!