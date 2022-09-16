Рерайт? Копирайт? Что может быть проще.

Занимаюсь адаптацией текстов для социальных сетей на протяжении трех лет. В сфере рерайтинга и копирайтинга работаю 6 лет характер работ:

1. Повышение оригинальности имеющегося материала в среднем до 75% с 0%.

2. Написание полностью уникальных текстов на основе 5 и более различных источников с обеспечением логической структуры текста.

На данный момент занимаюсь копиратйингом для коммерческих организаций и правительственных структур.