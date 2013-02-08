DoctorZoja

Здравствуйте! Требуется человек, который сможет 2 раза в неделю обновлять сайт медицинскими новостями. Желательно с медицинским образованием или понимающим, что главное в лечении - это не навредить. Оплата 2$ за 1000 б/п. Уникальность, грамотность, ответственность ...
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- $250Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо оперативно подготовить уникальный аналитический материал по Биодобавкам, их положительные и отрицательные стороны.10 статей по 3000 - 3500 б/п. Благодарю за внимание!Завершен11 лет назад
- $50
Статьи на бизнес тематику.Завершен12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать качественный рерайт нескольких статтей. Оплата 25 руб за 1000 б/п. Если сработаемся будут периодические заказы. Благодарю.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $500
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Необходимы грамотные и ответственные исполнители для качественного и быстрого написания нескольких циклов статей на темы: медицина, психология, косметология, современные технологии. Уникальность материала от 98%. Оплата 50 руб. за 1000 б/п. Возможность ...Завершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$200
10 баллов
11 лет назад
Обращайтесь! С удовольствием с Вами сотрудничаю:)
Ответный отзыв
Всегда актуально, уникально и ответственно. Спасибо за прекрасную работу - продолжаем!
$100
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за доверие!:)
Ответный отзыв
Валерия, спасибо за работу!Прекрасный аналитический материал со 100% уникальностью по text.ru. Рекомендую всем!
$30
10 баллов
11 лет назад
Приятно было с Вами сотрудничать!
Ответный отзыв
Все по ТЗ, качественно и быстро.Спасибо за работу!
$10
10 баллов
12 лет назад
Приятная в общении. Четко формулирует задачи. Всегда готова помочь и проконсультировать. Мне очень понравилось с ней работать.
Ответный отзыв
Не смотря на отсутствие опыта рерайт получился отличного качества с уникальностью 98-100% по Адвего. Благодарю за сотрудничество!
$20
10 баллов
12 лет назад
Рекомендую Зою! Не оставляла без ответа, когда нужна была помощь при выполнении работы.
Ответный отзыв
Благодарю за отличную работу! Будем продолжать сотрудничать.