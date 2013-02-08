DoctorZoja

Здравствуйте! Требуется человек, который сможет 2 раза в неделю обновлять сайт медицинскими новостями. Желательно с медицинским образованием или понимающим, что главное в лечении - это не навредить. Оплата 2$ за 1000 б/п. Уникальность, грамотность, ответственность ...