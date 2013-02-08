DoctorZoja

Зоя DoctorZoja

 
49 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайтер медицинских новостей.

    $250

    Здравствуйте! Требуется человек, который сможет 2 раза в неделю обновлять сайт медицинскими новостями. Желательно с медицинским образованием или понимающим, что главное в лечении - это не навредить. Оплата 2$ за 1000 б/п. Уникальность, грамотность, ответственность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтинг

    $100

    Здравствуйте! Необходимо оперативно подготовить уникальный аналитический материал по Биодобавкам, их положительные и отрицательные стороны.10 статей по 3000 - 3500 б/п. Благодарю за внимание!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Цикл тематических статей

    $500

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры! Необходимы грамотные и ответственные исполнители для качественного и быстрого написания нескольких циклов статей на темы: медицина, психология, косметология, современные технологии. Уникальность материала от 98%. Оплата 50 руб. за 1000 б/п. Возможность ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Рерайтер медицинских новостей.
Обращайтесь! С удовольствием с Вами сотрудничаю:)
Всегда актуально, уникально и ответственно. Спасибо за прекрасную работу - продолжаем!
Ответный отзыв
Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Копирайтинг
Спасибо за доверие!:)
Валерия, спасибо за работу!Прекрасный аналитический материал со 100% уникальностью по text.ru. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Статьи
Приятно было с Вами сотрудничать!
Все по ТЗ, качественно и быстро.Спасибо за работу!
Ответный отзыв
DArinika
Ирина 
44 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Срочно нужны ответственные рерайтеры
Приятная в общении. Четко формулирует задачи. Всегда готова помочь и проконсультировать. Мне очень понравилось с ней работать.
Не смотря на отсутствие опыта рерайт получился отличного качества с уникальностью 98-100% по Адвего. Благодарю за сотрудничество!
Ответный отзыв
0665469195
42 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Срочно нужны ответственные рерайтеры
Рекомендую Зою! Не оставляла без ответа, когда нужна была помощь при выполнении работы.
Благодарю за отличную работу! Будем продолжать сотрудничать.
Ответный отзыв
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