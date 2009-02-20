Евгений Лозицкий Dogmat-recordsDogmat-records
40 летРоссия/Арсеньев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Студия звукозаписи "Dogmat"
Студия звукозаписи "Dogmat". Рассмотрим варианты сотрудничества. тел. 89149786777 e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сочинение и аранжировка (прости)116 просмотров
- Сочинение и аранжировка (Отпусти и не жди)153 просмотра
- Аудио ролик (Dogmat-records)139 просмотров
- Аудио ролик (Спидвей 2009)149 просмотров
- Аранжировка (Пульс 80)135 просмотров
- Сочинение и аранжировка (Дождь)170 просмотров
- Сочинение и аранжировка (Don`t Stop)160 просмотров