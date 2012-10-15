DogmatukOne

Создание интернет-сайтов

- Создание сайтов необходимо для презентации вашей компании, для увеличения продаж, для того, что без корпоративного сайта просто невозможно представить ни одну серьезную компанию. Мы можем создать для вас: интернет магазин, корпоративный сайт, промо-сайт, сайт-визитку и другое!

- Контекстная реклама — реклама соответствующая содержанию просматриваемой веб-страницы. Специалисты SVA Media разместят контекстную рекламу на крупнейших поисковых системах - мы являемся партнёрами Яндекс.Директа, Бегуна и GoogleAdwords!

- Социальные медиа сегодня позволяют компаниям выстраивать долгосрочные отношения со своими потребителями, формировать их лояльность, управлять репутацией компании, повышать продажи и решать многие другие задачи развития бизнеса.

- Продвижение сайта - это маркетинговый комплекс, направленный на занятие лидирующих позиций в поисковых системах. Полный комплекс услуг по продвижению, которое предлагает наша компания – это залог увеличения продаж и стабильный результат.