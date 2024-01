Художник- Илюстратор

Eng:Painter. I have been drawing for about 6 years. I do covers, art, sketches, backgrounds. I take edits, but in small quantities

Rus: Художник. Рисую около 6 лет. Занимаюсь обложками, артами, скетчами, фонами. Беру правки, но в маленьком количестве