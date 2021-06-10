Dojeeke

Павел Dojeeke

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Таргетированная реклама

Продвижение в социальных сетях! Таргетированная реклама.Получите заявки и продажи для вашего бизнеса, а не просто клики.

Предоставляю качественные услуги маркетинга в соц сетях, направленные на получение результата и прибыли.

Портфолио

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток.

Работаю с соц сетями: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, YouTube, Google+, TikTok

Делаю сбор данных и различные парсеры.

Цитата:

Предоставляемые услуги:

  • Парсер подписчиков в instagram, facebook, vk.com, ok.ru. Сбор контактов
  • Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения

  • Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget

  • Организация и ведение рекламной кампании в Youtube( TrueView, Out-Stream)
  • Продвижение приложений IOS и Android(установки)
  • Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )

  • Ведение страниц в соц сетях (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование)

  • Привлечение целевой аудитории в сообщества. Оплата за подписчика.
  • Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах

  • Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей

  • Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК
  • Продвижение в telegram
  • Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями
Контакты со мной

Почта:@gmail.com

За цену можно договориться.Действуют скидки.

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!