Таргетированная реклама

Продвижение в социальных сетях! Таргетированная реклама.Получите заявки и продажи для вашего бизнеса, а не просто клики.

Предоставляю качественные услуги маркетинга в соц сетях, направленные на получение результата и прибыли.

Портфолио

Использую только белые и легальные методы, работаю только с реальной целевой аудиторией без накруток.

Работаю с соц сетями: Instagram, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Twitter, YouTube, Google+, TikTok

Делаю сбор данных и различные парсеры.

Цитата:

Предоставляемые услуги:

Парсер подписчиков в instagram, facebook, vk.com, ok.ru. Сбор контактов

Выявление конкретных социальных сетей для более эффективного продвижения

Настройка и ведение таргетированной рекламы в Facebook , Instagram, Вконтакте, MyTarget

Организация и ведение рекламной кампании в Youtube( TrueView, Out-Stream)

Продвижение приложений IOS и Android(установки)

Создание сообществ(дизайн, оформление, первичное наполнение )

Ведение страниц в соц сетях (Публикация контента/постов в сообществе, полное администрирование)

Привлечение целевой аудитории в сообщества. Оплата за подписчика.

Организация рекламных кампаний в тематических крупных сообществах

Прямой целевой трафик на Ваш сайт с соц сетей

Оптимизация и продвижение сообществ в поиске ВК

Продвижение в telegram

Другие различные, в том числе нестандартные задачи связанные с соц сетями

Контакты со мной

Почта:@gmail.com

За цену можно договориться.Действуют скидки.

Обращайтесь, задавайте вопросы, буду рад Вам помочь!