Dok_Sergey

Программист Delphi, Oracle

Молодой программист, активный, очень быстро обучаюсь.

Языки программирования:

Pascal:

Опыт работы более 1 года. Глубокое знание языка и среды визуальной разработки Delphi.

SQL:

Опыт работы более 1 года. Хорошее знание.

PHP:

Базовые знания конструкций и структуры языка.

Участие в проектах:

опыт работы в команде.

Delphi, SQL:

являюсь специалистом по проектированию и программированию 1 категории.

Разработка проектов по автоматизации бух.учета, бизнес процессов, производства.

Взаимодействие с 1C: Предприятие, Зарплата и управление персоналом (v8.0, v8.1),

опыт работы с WinAPI.

Работа с MS Access - курсовые, дипломные работы.

Образование: в/о, специальность "Компьютерные системы управления в производстве и бизнесе".