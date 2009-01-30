Dok_Sergey

Программист Delphi, Oracle
Молодой программист, активный, очень быстро обучаюсь.
Языки программирования:
Pascal:
Опыт работы более 1 года. Глубокое знание языка и среды визуальной разработки Delphi.
SQL:
Опыт работы более 1 года. Хорошее знание.
PHP:
Базовые знания конструкций и структуры языка.
Участие в проектах:
опыт работы в команде.
Delphi, SQL:
являюсь специалистом по проектированию и программированию 1 категории.
Разработка проектов по автоматизации бух.учета, бизнес процессов, производства.
Взаимодействие с 1C: Предприятие, Зарплата и управление персоналом (v8.0, v8.1),
опыт работы с WinAPI.
Работа с MS Access - курсовые, дипломные работы.
Образование: в/о, специальность "Компьютерные системы управления в производстве и бизнесе".
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