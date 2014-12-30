Разработчик C#
Разработчик C#, разработка веб-приложений на ASP.NET. Верстка. HTML, CSS.
Знание языков:
Русский — родной;
Английский — читаю профессиональную литературу;
Румынский — могу проходить интервью;
Повышение квалификации, курсы:
2014 Сертификация - C#: ООП и классы
НОУ ИНТУИТ, Программист, Тестировщик
2014 Создание веб-приложений ASP.NET MVC 4
Microsoft Virtual Academy
2014 Programming in C# Jump Start
MVA, Exam 70-483: Programming in C#
2013 Разработка веб-приложений на ASP.NET
НОУ ИНТУИТ, Программист, Разработчик интернет-проектов
Прикладное ПО
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