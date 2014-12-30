DokerBPS

Павел DokerBPS

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработчик C#

Разработчик C#, разработка веб-приложений на ASP.NET. Верстка. HTML, CSS.

Знание языков:

﻿Русский — родной;

﻿Английский — читаю профессиональную литературу;

﻿Румынский — могу проходить интервью;

Повышение квалификации, курсы:

﻿2014 ﻿Сертификация - C#: ООП и классы

﻿ ﻿НОУ ИНТУИТ, Программист, Тестировщик

﻿2014 ﻿Создание веб-приложений ASP.NET MVC 4

﻿ ﻿Microsoft Virtual Academy

﻿2014 ﻿Programming in C# Jump Start

﻿ ﻿MVA, Exam 70-483: Programming in C#

﻿2013 ﻿Разработка веб-приложений на ASP.NET

﻿ ﻿НОУ ИНТУИТ, Программист, Разработчик интернет-проектов

Прикладное ПО
нет отзывов
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