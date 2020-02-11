Я - начинающий копирайтер. В данный момент прохожу обучение в профессиональной школе копирайтинга, параллельно применяя полученные знания на практике!

Почему вам стоит выбрать исполнителем именно меня?

Ответственно подхожу к написанию текстов, полностью изучаю тему, по которой пишу.

Всегда сдаю работу раньше указанного срока.

Мои тексты соответствуют ТЗ.

В моей копилке уже есть положительные отзывы довольных заказчиков=)