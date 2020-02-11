Кристина Лысова DokiLokiDokiLoki
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Я - начинающий копирайтер. В данный момент прохожу обучение в профессиональной школе копирайтинга, параллельно применяя полученные знания на практике!
Почему вам стоит выбрать исполнителем именно меня?
Ответственно подхожу к написанию текстов, полностью изучаю тему, по которой пишу.
Всегда сдаю работу раньше указанного срока.
Мои тексты соответствуют ТЗ.
В моей копилке уже есть положительные отзывы довольных заказчиков=)
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Портфолио
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