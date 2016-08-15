Добрый день! Нужно провести обучающий урок продолжительностью 30-40 мин. Нужно показать как наполнять сайт, создавать, редактировать и удалять инфоблоки, их настройка. На платформе битрикс, малый бизнес.
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Необходимо реализовать "многосайтовость" Мультирегиональность т.е. добавление переключателя с автоопределением региона При этом необходимо что бы менялся только город, вся остальная информация не должна меняться. Данные инструмент необходим для размещения товара в регионах на яндекс ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен около 10 вкладок от разных производителей, с разными категориями) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в один шаблон, отдельно фото на облаке(не упорядочены). ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется размещение 200 объявлений на сайте Юла. Город Москва. Важно, чтобы объявления были активны, и не были сняты. Оплата по факту за каждые 50 объявлений, в день ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Под Интернет Магазин теплых полов нужен логотип и 4 баннера под разные типы продукта. Обязательно - опыт, ссылки на ваши работыЛоготипы и Знаки35 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем разработчика для создания интернет магазина. Примеры: * http://caleo24/ - в отличие от данного сайта производителей будет порядка 15 Структура примерно такая, как в примере. Тематика одна, должен быть ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт9 лет назад