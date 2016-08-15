Doktor2

Владимир Doktor2

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Garunda.ru

  • Мастер класс по работе с инфоблоками на битрикс

    Добрый день! Нужно провести обучающий урок продолжительностью 30-40 мин. Нужно показать как наполнять сайт, создавать, редактировать и удалять инфоблоки, их настройка. На платформе битрикс, малый бизнес.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавление переключателя с автоопределением региона

    Необходимо реализовать "многосайтовость" Мультирегиональность т.е. добавление переключателя с автоопределением региона При этом необходимо что бы менялся только город, вся остальная информация не должна меняться.  Данные инструмент необходим для размещения товара в регионах на яндекс ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание файла для автоматической заливки в ИМ и его выгрузка

    Добрый день! На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен около 10 вкладок от разных производителей, с разными категориями) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение сайта

    Добрый день! На платформе битрикс(шаблон BX Ready) нужно наполнить интернет магазин, есть прайс(не настроен) в EXCEL с описанием и характеристиками, прайсов несколько и они не объединены в один шаблон, отдельно фото на облаке(не упорядочены). ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение объявлений на Юле

    Добрый день!  Требуется размещение 200 объявлений на сайте Юла.  Город Москва. Важно, чтобы объявления были активны, и не были сняты. Оплата по факту за каждые 50 объявлений, в день ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Ищем разработчика для создания интернет магазина. Примеры:  * http://caleo24/ - в отличие от данного сайта производителей будет порядка 15  Структура примерно такая, как в примере. Тематика одна, должен быть ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад