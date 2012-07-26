Фотограф иПрограммист с большим опытом работ

Уже не мало в жизни наработался я программистом, сейчас делаю все быстро и качественно, никогда не трачу на заказ больше 2х дней, иначе не берусь, но и делаю я все сравнительно быстрее многих..Теперь я здесь, на этом сайте) Так же, серьезно занимаюсь фотографией, подробнее на счет фотоссесий можно обсудить лично по телефону.