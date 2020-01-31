Dolgopolova_Y

Журналист, редактор

Имею трехлетний опыт работы в городских СМИ. Работала как корреспондентом, так и редактором новостной ленты. Занималась созданием рекламных публикаций, интервью, статей на различную тематику, а также обзоров с мероприятий.

Профессиональные навыки:

• написание и редактирование статей;

• написание новостных заметок;

• посещение тематических событий и написание репортажей;

• создание интервью;

• ведение социальных сетей.

Личностные качества: коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, креативность, стрессоустойчивость, многозадачность, нацеленность на быстрый и качественный результат.