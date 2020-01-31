Dolgopolova_Y

Юлия Долгополова Dolgopolova_YDolgopolova_Y
26 летУкраина/Мелитополь
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Журналист, редактор
Имею трехлетний опыт работы в городских СМИ. Работала как корреспондентом, так и редактором новостной ленты. Занималась созданием рекламных публикаций, интервью, статей на различную тематику, а также обзоров с мероприятий.
Профессиональные навыки:
• написание и редактирование статей;
• написание новостных заметок;
• посещение тематических событий и написание репортажей;
• создание интервью;
• ведение социальных сетей.
Личностные качества: коммуникабельность, ответственность, дисциплинированность, креативность, стрессоустойчивость, многозадачность, нацеленность на быстрый и качественный результат.