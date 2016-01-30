Ведение бухгалтерского учета на дому, со свободным графиком, удаленно

• Опыт работы в бухгалтерии 18 лет, из них главным бухгалтером – 8 лет.

• Высшее экономическое образование, знание всех систем налогообложения.

• Полное ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и сдача налоговых деклараций

• Консультирование по любым вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организации

• Разработка учетной политики. Обработка первичных документов. Расчет заработной платы, составление и сдача отчетности ПФР и ФСС. Кадровый учет. Сверка платежей с фондами.

• Опыт работы с такими сферами деятельности как: оптовая и розничная торговля товарами, оказание услуг, некоммерческая организация, представительство иностранной компании, частный детский сад, туристическая фирма, ресторан.

• Ключевые навыки: Знание всех участков бухгалтерского учета, знание всех систем

налогообложения, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, знание

нормативно-правовой базы бухгалтерского и налогового учета, уверенный пользователь ПК (1С Бухгалтерия (7.7, 8.2) Word, Excel, Такском, Банк-Клиент, Internet, Консультант,Контур-Экстерн).

Личные качества: ответственность, работоспособность, внимательность,исполнительность, умение работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость, без вредных привычек.

• Профиль работы -Общая система налогообложения, УСН 6%, УСН 15%, "Нулевая" отчетность, деятельность ИП

Ориентировочная стоимость бухгалтерского сопровождения ИП, УСН 7 тысяч в месяц

ОСНО 10 в месяц в среднем