Dolgor66

Долгор Dolgor66

 
57 летРоссия/Чита
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Ведение бухгалтерского учета на дому, со свободным графиком, удаленно

•        Опыт работы в бухгалтерии 18 лет, из них главным бухгалтером – 8 лет.

•        Высшее экономическое образование, знание всех систем налогообложения.

•        Полное ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности, ведение налогового учета и сдача налоговых деклараций

•        Консультирование по любым  вопросам, касающимся финансово-хозяйственной деятельности организации

•        Разработка учетной политики. Обработка первичных документов. Расчет заработной платы, составление и сдача отчетности ПФР и ФСС. Кадровый учет. Сверка платежей с фондами.

•        Опыт работы с такими сферами деятельности как: оптовая и розничная  торговля товарами, оказание услуг, некоммерческая организация, представительство иностранной компании, частный детский сад, туристическая фирма, ресторан. 

•        Ключевые навыки: Знание всех участков бухгалтерского учета, знание всех систем

налогообложения, составление налоговой и бухгалтерской отчетности, знание

нормативно-правовой базы бухгалтерского и налогового учета, уверенный    пользователь ПК (1С Бухгалтерия (7.7, 8.2) Word, Excel, Такском, Банк-Клиент, Internet, Консультант,Контур-Экстерн).

      Личные качества: ответственность, работоспособность, внимательность,исполнительность, умение работать с большим объемом информации, стрессоустойчивость, без вредных привычек.

• Профиль работы -Общая система налогообложения, УСН 6%, УСН 15%, "Нулевая" отчетность, деятельность ИП

Ориентировочная стоимость бухгалтерского сопровождения ИП, УСН 7 тысяч в месяц

ОСНО  10 в месяц в среднем

Средняя стоимость обслуживания ОСНО вмесяц около 10 тысяч, УСН около 7 тысяч.Читать дальше Главная страницаПравила сервисаТарифы© 2003
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