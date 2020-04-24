Dolly1698

Анастасия Dolly1698

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Делаю логотипы, обложки и аватарки для групп вк, визитки.

Умею оформлять группы вк, делать дизайн товаров, оформлять соц.сети. 

Уровень сложности работы: средний. Начала заниматься недавно, но уже есть портфолио ( предоставлю по требованию) Оплата: договорная.

Портфолио

Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$7/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга