Делаю логотипы, обложки и аватарки для групп вк, визитки.
Умею оформлять группы вк, делать дизайн товаров, оформлять соц.сети.
Уровень сложности работы: средний. Начала заниматься недавно, но уже есть портфолио ( предоставлю по требованию) Оплата: договорная.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Открытки97 просмотров
- Баннеры для группы вк94 просмотра
- Лого,баннеры,обложки,аватарки вк,YouTube113 просмотров
Баннеры
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$5/час
от $5от 2 дней
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Дизайн продукции
нет отзывов
$7/час
от $5от 3 дней
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 дней
нет рейтинга
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 дней
нет рейтинга