Делаю логотипы, обложки и аватарки для групп вк, визитки.

Умею оформлять группы вк, делать дизайн товаров, оформлять соц.сети.

Уровень сложности работы: средний. Начала заниматься недавно, но уже есть портфолио ( предоставлю по требованию) Оплата: договорная.