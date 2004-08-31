Чуть-чуть обо мне
Как я вижу себя
Привет, меня зовут Никита. Мне 16 и я люблю использовать программы-редакторы, в особенности photoshop и after effects.
У меня нет опыта роботы и я не могу сказать что "мастер на все руки", но выполнить: ретушь, подставить объект или заменить фон и т.д., это будет мне под силу. Легко нахожу общий язык с человеком и достаточно терпелив. Ещё у меня есть такая черта как дорабатывать фотографии после окончания работы. Проблем со своевременной опубликованием работ не наблюдалось.
P.S.
Если у вас имеется интересная работа, готов сделать бесплатно
Портфолио
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Обработка фотографий
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