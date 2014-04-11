Dominator15

Скажу честно сначала выбирали из двух фрилансеров, второй фрилансер предложил намного меньшую цену за работу, но на начальном этапе работы на связь выходил редко, отписывался парой слов, а Олег сразу вел конструктивный диалог, был заинтересован в решении нашей проблемы, и практически всегда в рабочие часы был в онлайне и отвечал быстро на наши вопросы по реализации проекта, поэтому его и выбрали. Результатом работы мы тоже довольны.