Dominator15

Сергей Dominator15

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Скопировать дизайн сайта и сделать на основе дизайна лендинг

    $100

    Здравствуйте, скопировать дизайн сайта и сделать лендинг Естественно кроссбраузерность по приоритету: Гугл хром, Сафари, Опера, Фаерфокс и адаптивность под ПК Планшет Смартфон. Форма оплаты поэтапная (через WebMoney), или через безопасную сделку, остальные способы оплаты тоже возможны.

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • "Натянуть" готовый дизайн (файлы в формате InDesign) на CMS WordPress

    $101

    Здравствуйте, требуется "натянуть" готовый дизайн (файлы в формате InDesign) на CMS WordPress. Естественно кроссбраузерность по приоритету: Гугл хром, Сафари, Опера, Фаерфокс и адаптивность под ПК Планшет Смартфон. В pdf файле дизайне представление: Главная (home) Разворот главного меню Страница Услуги Страница О нас Страница ...

    WordPressInDesign
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенос домена и сайта на WordPress в короткие сроки.

    Здравствуйте уважаемые исполнители, требуется зарегистрировать на рег.ру новый аккаунт заполнить анкету (данные есть и сумму для оплаты услуг домена и хостинга вам переведем отдельно и сразу, поэтому пишите ниже только стоимость вашего труда), перенести на ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить картинки на главной (админка интуитивно-понятная Shopify)

    Здравствуйте, требуется разместить на главной странице список блоков-элементов категорий (админка интуитивно-понятная Shopify) возможно придется добавить к 12 еще 7 новых блоков-элементов. Загрузить к каждому блоку-элементу по картинке. Заменить subtitle. И добавить текст описание. Просьба называть стоимость и сроки работ. оплата вебмани или ...

    Shopify
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка 17 фото в фотошопе (подгонка к единому размеру).

    Здравствуйте, требуется обработка 17 фото в фотошопе (подгонка размеров изображения к размеру 212x170px) так, чтобы в результате величина отступа между границами логотипа до края холста была не меньше 24 px, и сохранить в .PNG формате. Просьба называть ...

    Photoshop
    Обработка фотографий51 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать сайт на Bitrix дизайн и функционал полностью.

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется скопировать сайт на Bitrix http://vitrina.auto-expert.info/ дизайн и функционал полностью. Соответственно и подвязать редактирование контента в админке. Хостинг и домен есть. Просьба откликаться на заявку тем у кого уже есть опыт в данных работах.

    Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Забрать форму калькулятора расчета стоимости с чужого нехорошего сайта

    Здравствуйте, нужно забрать форму калькулятора расчета стоимости дизайн и логику расчета с чужого сайта и перенести на wordpress сайт.     чтобы у нас на сайте это так же работало Оплата — Яндекс.Деньги или безопасная сделку. ======================================================== Ссылка калькулятора в лс. По возможности ...

    WordPress
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Забрать сайт с ucoz и сделать его на WordPress.

    Здравствуйте, нужно забрать сайт ortonib.ucoz.ru c ucoz, и сверстать на WordPress. Если будет норм. то будут такие же, вам. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!

    WordPress
    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сайт на WordPress.

    Здравствуйте, нужно сделать сайт на WordPress. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание дизайн макета на основе других 4 сайтов.

    Здравствуйте. Необходимо создать макет дизайна psd. формата, переделать дизайн существующего сайта http://melfi.ru с сохранением его индивидуальности c добавлением дизайнерских элементов с других сайтов http://wooder.by/ и др., техническое задание отправлю. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание простых flash-баннеров 728 980 240.

    $50

    Необходимы flash-баннеры 728x90px 980x90px 240x90px с простой анимацией, исходники баннеров файлы формата .gif, и прописать clikTAG. GIF to Flash. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходимо пересоздать Flash-баннеры с 728 до 980.

    Необходимо пересоздать баннеры с 728x90px до 980x90px и прописать ссылку или clikTAG, в наличии баннеры .swf, но должны быть и исходники. Предпочтение тем кто уже работал по этой тематике. Оплата — Яндекс.Деньги, WM. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и ...

    Flash
    Баннеры19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание простых flash-баннеров 728 980 240.

    $60

    Необходимы flash-баннеры 728x90px 980x90px 240x90px с простой анимацией, исходники баннеров файлы формата .gif, и прописать clikTAG. GIF to Flash. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Создать простую форму заказа по примеру.

    $50

    Необходимо создать простую форму заказа на сайте http://melfi.ru/, работает на CMS — MODX Revolution 2.2.1-pl (traditional), при отправке на почту приходит письмо с данными полей, забираем здесь http://www.soligalich.ru/anketa/anketa_obsada.php. Предпочтение тем кто уже работал с MODX (примеры ...

    MODX
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенос сайта на др. хостинг (CMS - ModX Revo).

    $50

    Необходимо перенести сайт с хостинга Rusonix на Rucenter или Masterhost на чем будет нормально рабтать, http://melfi.ru/, работает на CMS — MODX Revolution 2.2.1-pl (traditional). Предпочтение тем кто уже переносил различные сайты на MODX (примеры работ), ...

    MODX
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание двух простых flash-баннеров.

    $18

    Необходимы два flash-баннера с простой анимацией, исходники баннеров файлы формата .gif, и прописать clikTAG. GIF to Flash. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Прописать в flash-баннере .swf ссылку.

    Необходимо прописать ссылку в flash-баннере, в наличии баннер .swf формата. Просьба предлагать реализацию. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Срочно необходимо создать баннеры (Flash или Gif).

    Необходимы исходники баннеров файлы формата .fla чтобы прописать clikTAG, в наличии баннеры .swf, пересоздать баннеры на основе .swf в формат Flash или Gif. Если кто-нибудь знает другие способы прописать в .swf clikTAG, и предложит реализацию, оценим. Оплата ...

    Flash
    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фирменный стиль ежегодника мода и искусство.

    Необходимо придумать фирменный стиль ежегодника мода и искусство. Предпочтение тем кто уже разрабатывал различную полиграфию (примеры работ). Укажите вашу почту, для уточнения подробностей заказа. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не ...

    Фирменный стиль19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Brizman
Олег 
24 годаПольша
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
$100
10 баллов
5 лет назад
"Натянуть" готовый дизайн (файлы в формате InDesign) на CMS WordPress
Отличный, конструктивный заказчик, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Олег так же быстро и качественно справился с задачей как и в предыдущем проекте.
Ответный отзыв
Brizman
Олег 
24 годаПольша
5 лет в сервисе
Был
21 день назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Скопировать дизайн сайта и сделать на основе дизайна лендинг
Хороший заказчик. Все прошло отлично. Рекомендую!
Скажу честно сначала выбирали из двух фрилансеров, второй фрилансер предложил намного меньшую цену за работу, но на начальном этапе работы на связь выходил редко, отписывался парой слов, а Олег сразу вел конструктивный диалог, был заинтересован в решении нашей проблемы, и практически всегда в рабочие часы был в онлайне и отвечал быстро на наши вопросы по реализации проекта, поэтому его и выбрали. Результатом работы мы тоже довольны.
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание простых flash-баннеров 728 980 240.
Спасибо за очередной интересный проект.
Работаем с Владом не первый раз, сами понимаете что если исполнитель заказчика не устраивает, то с ним и не продолжают сотрудничество, а мы сотрудничали и будем сотрудничать.
Ответный отзыв
rudnijvlad
Владислав 
41 годУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Создание простых flash-баннеров 728 980 240.
Опять хорошо поработали. Спасибо.
Сотрудничали по созданию баннеров с Владом. Баннеры заказчик согласовал без доработки. Рекомендуем как баннер дизайнера.
Ответный отзыв
excccp
Юрий 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$18
10 баллов
10 лет назад
Создание двух простых flash-баннеров.
Четко сформированное задание! Мгновенная оплата! Приятное общение! Сотрудничеством довольна!
Приступил к работе сразу после получения материалов, предложенные варианты одобрили без доработки, все было сделано по техническому заданию, лишних вопросов не было, было понятно что работает давно и имеет опыт, всем рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв