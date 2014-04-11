Dominator15

Здравствуйте, требуется вставить текст и анимированную кнопку. Форма оплаты поэтапная (через WebMoney), или через безопасную сделку, остальные способы оплаты тоже возможны.
- $10Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Здравствуйте, скопировать дизайн сайта и сделать лендинг Естественно кроссбраузерность по приоритету: Гугл хром, Сафари, Опера, Фаерфокс и адаптивность под ПК Планшет Смартфон. Форма оплаты поэтапная (через WebMoney), или через безопасную сделку, остальные способы оплаты тоже возможны.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $101
Здравствуйте, требуется "натянуть" готовый дизайн (файлы в формате InDesign) на CMS WordPress. Естественно кроссбраузерность по приоритету: Гугл хром, Сафари, Опера, Фаерфокс и адаптивность под ПК Планшет Смартфон. В pdf файле дизайне представление: Главная (home) Разворот главного меню Страница Услуги Страница О нас Страница ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте уважаемые исполнители, требуется зарегистрировать на рег.ру новый аккаунт заполнить анкету (данные есть и сумму для оплаты услуг домена и хостинга вам переведем отдельно и сразу, поэтому пишите ниже только стоимость вашего труда), перенести на ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, требуется разместить на главной странице список блоков-элементов категорий (админка интуитивно-понятная Shopify) возможно придется добавить к 12 еще 7 новых блоков-элементов. Загрузить к каждому блоку-элементу по картинке. Заменить subtitle. И добавить текст описание. Просьба называть стоимость и сроки работ. оплата вебмани или ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, требуется обработка 17 фото в фотошопе (подгонка размеров изображения к размеру 212x170px) так, чтобы в результате величина отступа между границами логотипа до края холста была не меньше 24 px, и сохранить в .PNG формате. Просьба называть ...Обработка фотографий51 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, требуется скопировать сайт на Bitrix http://vitrina.auto-expert.info/ дизайн и функционал полностью. Соответственно и подвязать редактирование контента в админке. Хостинг и домен есть. Просьба откликаться на заявку тем у кого уже есть опыт в данных работах.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно забрать форму калькулятора расчета стоимости дизайн и логику расчета с чужого сайта и перенести на wordpress сайт. чтобы у нас на сайте это так же работало Оплата — Яндекс.Деньги или безопасная сделку. ======================================================== Ссылка калькулятора в лс. По возможности ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, нужно забрать сайт ortonib.ucoz.ru c ucoz, и сверстать на WordPress. Если будет норм. то будут такие же, вам. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать сайт на WordPress. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!Системы управления (CMS)21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо создать макет дизайна psd. формата, переделать дизайн существующего сайта http://melfi.ru с сохранением его индивидуальности c добавлением дизайнерских элементов с других сайтов http://wooder.by/ и др., техническое задание отправлю. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки ...Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимы flash-баннеры 728x90px 980x90px 240x90px с простой анимацией, исходники баннеров файлы формата .gif, и прописать clikTAG. GIF to Flash. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!Завершен9 лет назад
Необходимо пересоздать баннеры с 728x90px до 980x90px и прописать ссылку или clikTAG, в наличии баннеры .swf, но должны быть и исходники. Предпочтение тем кто уже работал по этой тематике. Оплата — Яндекс.Деньги, WM. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и ...Баннеры19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Необходимы flash-баннеры 728x90px 980x90px 240x90px с простой анимацией, исходники баннеров файлы формата .gif, и прописать clikTAG. GIF to Flash. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!Завершен10 лет назад
- $50
Необходимо создать простую форму заказа на сайте http://melfi.ru/, работает на CMS — MODX Revolution 2.2.1-pl (traditional), при отправке на почту приходит письмо с данными полей, забираем здесь http://www.soligalich.ru/anketa/anketa_obsada.php. Предпочтение тем кто уже работал с MODX (примеры ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо перенести сайт с хостинга Rusonix на Rucenter или Masterhost на чем будет нормально рабтать, http://melfi.ru/, работает на CMS — MODX Revolution 2.2.1-pl (traditional). Предпочтение тем кто уже переносил различные сайты на MODX (примеры работ), ...Системы управления (CMS)15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $18
Необходимы два flash-баннера с простой анимацией, исходники баннеров файлы формата .gif, и прописать clikTAG. GIF to Flash. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!Завершен10 лет назад
Необходимо прописать ссылку в flash-баннере, в наличии баннер .swf формата. Просьба предлагать реализацию. Оплата — Яндекс.Деньги. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не будут!!!Завершен10 лет назад
Необходимы исходники баннеров файлы формата .fla чтобы прописать clikTAG, в наличии баннеры .swf, пересоздать баннеры на основе .swf в формат Flash или Gif. Если кто-нибудь знает другие способы прописать в .swf clikTAG, и предложит реализацию, оценим. Оплата ...Баннеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо придумать фирменный стиль ежегодника мода и искусство. Предпочтение тем кто уже разрабатывал различную полиграфию (примеры работ). Укажите вашу почту, для уточнения подробностей заказа. ======================================================== Обязательно указывайте Вашу цену и сроки!!! Внимание!!! Заявки без даже приблизительной цены и сроков рассматриваться не ...Фирменный стиль19 заявокЗакрыт10 лет назад