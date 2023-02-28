Я працював копірайтером для фірми, що спеціалізується на продажі розумної техніки, протягом одного року. Моя робота полягала у написанні рекламних текстів, описів товарів та інших матеріалів, що стосуються продуктів компанії. У процесі роботи я набув досвіду в написанні текстів, які привертають увагу потенційних покупців і переконують їх у необхідності придбати продукт. Я вивчив основні характеристики розумної техніки та знаю, як правильно підібрати слова і використовувати ключові фрази, щоб привернути увагу аудиторії.

Також я мав досвід співпраці з командою маркетингу і продажів, де ми взаємодіяли з дизайнерами, менеджерами з продажу та іншими співробітниками компанії. Де я навчився ефективно комунікувати й працювати в команді.

Крім того, я набув досвіду в роботі зі створенням контенту для соціальних мереж та інтернет-реклами. Вивчив специфіку цих каналів комунікації та знаю, як створити контент, що привертає увагу та мотивує до дії.

Узагалі, мій досвід роботи копірайтером для фірми, що продавала розумну техніку, дозволив мені розвинути навички написання ефективного рекламного контенту, вивчити характеристики техніки та взаємодію з командою маркетингу та продажів.