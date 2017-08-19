Оригинальный дизайн привлекающий новых клиентов

Привет, меня зовут Илья.

Я веб-дизайнер ориентированный на создание дизайна для сайтов в формате LandingPage.

•Имею чувство стиля, упорядоченности и дизайна в целом, создаю оригинальный дизайн который привлечет новых клиентов на ваш сайт.

•К каждому проекту я подхожу индивидуально и не использую готовых шаблонов - ни своих, ни чужих, если этого не требует заказчик.

•На следующий день присылаю примерные структуру и дизайн страницы, так вы сможете с самого начала увидеть вам будущий сайт.

•Довожу работу до конца и поддерживаю диалог с заказчиком. Работа не будет выполнена до тех пор, пока заказчик не будет полностью удовлетворен дизайном.

•Только качественные работы в срок и никакого обмана. Никогда не пропаду, никогда не кину на деньги.

Как закрывается проект?

После того, как я выполню заказ - я присылаю вам фото сделанной мной работы, затем вы присылаете мне деньги за проект, и вы получаете все необходимые документы - только после этого рабочая область будет закрыта.