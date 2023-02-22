Domofon-123

Меня зовут Дмитрий, мне 20 лет. Сейчас я получаю высшее образование в Кривом Роге. Я могу работать с текстами, а именно: перевод с английский язык на украинский или русский и наоборот, копиратинг, создание описания товара и тому подобное. Неплохо разбираюсь в технике (мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). Владею офисными программами, а также программой SolidWorks, Sony Vegas Pro, Компас.