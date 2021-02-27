Креативно и качественно!

Графический дизайнер, иллюстратор-фрилансер.

Готова брать заказы и быстро выполнять!

В чем преимущество работы со мной?

— Делаю функциональный дизайн.

— Предлагаю индивидуальные решения исходя из особенностей вашей задачи.

— Есть опыт работы.

— Только эксклюзивная, технически грамотная работа.

Мои ключевые специализации:

— Логотипы и фирменный стиль;

— Дизайн полиграфической продукции;

— Иллюстрации по вашему ТЗ;

— Портрет/Натюрморт;

— Векторная графика;

— Оформление соц сетей.

Образование: Высшее "КФУ и.Вернадского" факультет "Графического дизайна"