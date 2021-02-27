Креативно и качественно!
Графический дизайнер, иллюстратор-фрилансер.
Готова брать заказы и быстро выполнять!
В чем преимущество работы со мной?
— Делаю функциональный дизайн.
— Предлагаю индивидуальные решения исходя из особенностей вашей задачи.
— Есть опыт работы.
— Только эксклюзивная, технически грамотная работа.
Мои ключевые специализации:
— Логотипы и фирменный стиль;
— Дизайн полиграфической продукции;
— Иллюстрации по вашему ТЗ;
— Портрет/Натюрморт;
— Векторная графика;
— Оформление соц сетей.
Образование: Высшее "КФУ и.Вернадского" факультет "Графического дизайна"
Портфолио
- Брендбук Бастион93 просмотра
- Брендбук благотворительного мероприятия68 просмотров
- Премиальный кошачий корм49 просмотров
- Замороженная пицца68 просмотров
- Grill-cheese кафе "Rockletto"34 просмотра