Нашему проекту понадобился контент узкой тематики, многие отказались, и Настю пришлось долго уговаривать, но у говорили т.к. работали с ней ранее и выполненая работа нам очень понравилась! Настя справилась на все 100% а может и 200! Работой остались очень довольны, будем продолжать и дальше работать с Анастасией и всем рекомендуем! Насте можно доверить любой проект какой бы он сложный не был!!!