Domovoi_1

Алексей Domovoi_1

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Приватный для Анастасии Кошкиной
супер
Это уже не первый наш заказ у Анастасии , и как всегда восхитил результат проделанной работы! Настя , так держать)
Ответный отзыв
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1000
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Кошкиной Анастасии
Алексей, очень рада, что мне удалось поработать с таким чудесным человеком, как Вы. Понимание друг друга буквально с полслова значит очень много. О Вас можно говорить бесконечно долго и только хорошее. Большое спасибо!
Нашему проекту понадобился контент узкой тематики, многие отказались, и Настю пришлось долго уговаривать, но у говорили т.к. работали с ней ранее и выполненая работа нам очень понравилась! Настя справилась на все 100% а может и 200! Работой остались очень довольны, будем продолжать и дальше работать с Анастасией и всем рекомендуем! Насте можно доверить любой проект какой бы он сложный не был!!!
Ответный отзыв