Domus-Optima-LLC

Строительная компания Domus Optima Engineering основана в 1990 году в Таллине. Сегодня в компании работают около 30 человек. Основные направления — все этапы строительства, модернизация и реконструкция частных домов и коммерческих зданий малой этажности с использованием современных технологий производства, тем самым обеспечивая точное следование всем технологическим процессам.
О НАС
Мы работаем так, как считаем правильным и не тратим время на лишнюю болтовню, запудривающую мозг клиенту. Мы сделаем работу точно в срок, лучше всех и обоснуем цену.Благодаря нашим жестким принципам, не зависящим от политической и экономической ситуации, наши клиенты находят нас по рекомендациям своих друзей и знакомых.
Мы не меняем наши принципы, мы не меняем наши убеждения, мы не меняем наши сметы!
Строительная компания Domus Optima Engineering основана в 1990 году в Таллине. Сегодня в компании работают около 30 человек. Основные направления — все этапы строительства, модернизация и реконструкция частных домов и коммерческих зданий малой этажности с использованием современных технологий производства, тем самым обеспечивая точное следование всем технологическим процессам.
С 2005 года компания начала предоставлять услуги инженерного проектирования и инсталляции сложных инженерных коммуникаций, систем энергоэффективности зданий и технологий умного дома.
2010 год – ведение проектов за пределами Балтийских стран.
2016 год – открытие представительства компании в России Domus Optima Engineering (RUS).
НАШИ ПРИНЦИПЫ
Наша команда внимательно относится к пожеланиям клиента и выполняет свои обязательства в срок и по-джентельменски.
- Логика и математика - этот принцип простой.
- Не навязывать лишние сервисы клиенту, но оставлять возможность развития.
- Не ловить клиента на безальтернативном обслуживании.
- ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ИТО
Комплексный подход к проектированию современных инженерных систем «Умного дома» позволит произвести безупречную инсталляцию;
- СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
- СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
- ИНТЕРФЕЙСЫ
- ДИЗАЙН - ПРОЕКТЫ
- УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Управление домом и контроль всех автоматизированных систем в одном устройстве;
Обслуживание готовых систем любой сложности и обеспечение их безотказной работы в течении всего срока эксплуатации;
Грамотный монтаж – это залог бесперебойной работы систем на протяжении всего этапа строительства здания или сооружения;
Твой дом с персональным интерфейсом управления;
Domus Optima Engineering осуществляет дизайн - проекты интерьеров квартир, частных домов, общественных помещений;
Domus Optima Engineering осуществляет торги, оформляет контрактную документацию, управляет и контролирует объем и качество выполняемых подрядчиками работ.