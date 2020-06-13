Domus-Optima-LLC

Проектирование сетей ИТО; Управление строительством; Системы автоматизации;

Строительная компания Domus Optima Engineering основана в 1990 году в Таллине. Сегодня в компании работают около 30 человек. Основные направления — все этапы строительства, модернизация и реконструкция частных домов и коммерческих зданий малой этажности с использованием современных технологий производства, тем самым обеспечивая точное следование всем технологическим процессам.

О НАС

Мы работаем так, как считаем правильным и не тратим время на лишнюю болтовню, запудривающую мозг клиенту. Мы сделаем работу точно в срок, лучше всех и обоснуем цену.Благодаря нашим жестким принципам, не зависящим от политической и экономической ситуации, наши клиенты находят нас по рекомендациям своих друзей и знакомых.

Мы не меняем наши принципы, мы не меняем наши убеждения, мы не меняем наши сметы!​

Строительная компания Domus Optima Engineering основана в 1990 году в Таллине. Сегодня в компании работают около 30 человек. Основные направления — все этапы строительства, модернизация и реконструкция частных домов и коммерческих зданий малой этажности с использованием современных технологий производства, тем самым обеспечивая точное следование всем технологическим процессам.

С 2005 года компания начала предоставлять услуги инженерного проектирования и инсталляции сложных инженерных коммуникаций, систем энергоэффективности зданий и технологий умного дома.

2010 год – ведение проектов за пределами Балтийских стран.

2016 год – открытие представительства компании в России Domus Optima Engineering (RUS).

НАШИ ПРИНЦИПЫ

Наша команда внимательно относится к пожеланиям клиента и выполняет свои обязательства в срок и по-джентельменски.

Логика и математика - этот принцип простой.

- этот принцип простой. Не навязывать лишние сервисы клиенту, но оставлять возможность развития.

лишние сервисы клиенту, но оставлять возможность развития. Не ловить клиента на безальтернативном обслуживании.

НАШИ УСЛУГИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ИТО Комплексный подход к проектированию современных инженерных систем «Умного дома» позволит произвести безупречную инсталляцию;

СИСТЕМЫ​ АВТОМАТИЗАЦИИ

Управление домом и контроль всех автоматизированных систем в одном устройстве; СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание готовых систем любой сложности и обеспечение их безотказной работы в течении всего срока эксплуатации; МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Грамотный монтаж – это залог бесперебойной работы систем на протяжении всего этапа строительства здания или сооружения; ИНТЕРФЕЙСЫ

Твой дом с персональным интерфейсом управления; ДИЗАЙН - ПРОЕКТЫ

Domus Optima Engineering осуществляет дизайн - проекты интерьеров квартир, частных домов, общественных помещений; УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ Domus Optima Engineering осуществляет торги, оформляет контрактную документацию, управляет и контролирует объем и качество выполняемых подрядчиками работ.