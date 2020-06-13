Domus-Optima-LLC

Максим Domus-Optima-LLC

 
34 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Проектирование сетей ИТО; Управление строительством; Системы автоматизации;

Строительная компания Domus Optima Engineering основана в 1990 году в Таллине. Сегодня в компании работают около 30 человек. Основные направления — все этапы строительства, модернизация и реконструкция частных домов и коммерческих зданий малой этажности с использованием современных технологий производства, тем самым обеспечивая точное следование всем технологическим процессам.

О НАС

Мы работаем так, как считаем правильным и не тратим время на лишнюю болтовню, запудривающую мозг клиенту. Мы сделаем работу точно в срок, лучше всех и обоснуем цену.Благодаря нашим жестким принципам, не зависящим от политической и экономической ситуации, наши клиенты находят нас по рекомендациям своих друзей и знакомых.

Мы не меняем наши принципы, мы не меняем наши убеждения, мы не меняем наши сметы!​

Строительная компания Domus Optima Engineering основана в 1990 году в Таллине. Сегодня в компании работают около 30 человек. Основные направления — все этапы строительства, модернизация и реконструкция частных домов и коммерческих зданий малой этажности с использованием современных технологий производства, тем самым обеспечивая точное следование всем технологическим процессам.

С 2005 года компания начала предоставлять услуги инженерного проектирования и инсталляции сложных инженерных коммуникаций, систем энергоэффективности зданий и технологий умного дома.

2010 год – ведение проектов за пределами Балтийских стран.

2016 год – открытие представительства компании в России Domus Optima Engineering (RUS).

НАШИ ПРИНЦИПЫ

Наша команда внимательно относится к пожеланиям клиента и выполняет свои обязательства в срок и по-джентельменски. 

  • Логика и математика - этот принцип простой.
  • Не навязывать лишние сервисы клиенту, но оставлять возможность развития.
  • Не ловить клиента на безальтернативном обслуживании.
НАШИ УСЛУГИ
  • ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ИТО

    Комплексный подход к проектированию современных инженерных систем «Умного дома» позволит произвести безупречную инсталляцию;

  • СИСТЕМЫ​ АВТОМАТИЗАЦИИ

    • Управление домом и контроль всех автоматизированных систем в одном устройстве;

  • СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

    • Обслуживание готовых систем любой сложности и обеспечение их безотказной работы в течении всего срока эксплуатации;

  • МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

    • Грамотный монтаж – это залог бесперебойной работы систем на протяжении всего этапа строительства здания или сооружения;

  • ИНТЕРФЕЙСЫ 

    • Твой дом с персональным интерфейсом управления;

  • ДИЗАЙН - ПРОЕКТЫ

    • Domus Optima Engineering осуществляет дизайн - проекты интерьеров квартир, частных домов, общественных помещений;

  • УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

    • Domus Optima Engineering осуществляет торги, оформляет контрактную документацию, управляет и контролирует объем и качество выполняемых подрядчиками работ.

С подробным описанием услуг Вы сможете ознакомиться на нашем сайте: d-optima.com