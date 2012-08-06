Создание сайтов под ключ под управлением CMS JOOMLA.
Создание Flash и GIF баннеров, анимация.
Рерайтинг и контент менеджмент.
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1. Своевременное исполнение. Если я оговариваю сроки выполнения работы, я строго их придерживаюсь. Если в процессе выполнения возникают трудности, я тотчас же информирую заказчика и делаю все возможнее, чтобы проект был сдан вовремя.
2. Бесплатные корректировки. В случае возникновения конструктивных замечаний по написанным текстам, корректировки проводятся бесплатно в течение 1-3 дней.
3. Постоянно на связи. Со мной всегда можно связаться через ICQ, Skype или e-mail. Даже если у меня проблемы с интернетом, я всегда найду способ хотя бы 1 раз в сутки проверить почту и ответить на все письма.
Почта: [email protected]
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Это лучшая Open Source Content Management System (CMS) и даже в сравнении с многими платными ни чем не уступает им! Зачем тратить лишние деньги и нервы? =)
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