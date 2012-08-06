Сайты на CMS JOOMLA, Flash баннеры. Качественно, надежно и недорого!

Создание сайтов под ключ под управлением CMS JOOMLA.

Создание Flash и GIF баннеров, анимация.

Рерайтинг и контент менеджмент.

Недорого, быстро и в срок.

ГАРАНТИРУЮ:

1. Своевременное исполнение. Если я оговариваю сроки выполнения работы, я строго их придерживаюсь. Если в процессе выполнения возникают трудности, я тотчас же информирую заказчика и делаю все возможнее, чтобы проект был сдан вовремя.

2. Бесплатные корректировки. В случае возникновения конструктивных замечаний по написанным текстам, корректировки проводятся бесплатно в течение 1-3 дней.

3. Постоянно на связи. Со мной всегда можно связаться через ICQ, Skype или e-mail. Даже если у меня проблемы с интернетом, я всегда найду способ хотя бы 1 раз в сутки проверить почту и ответить на все письма.

Почта: [email protected]

Скайп: dias.mazhenov

Почему я работаю с CMS Joomla? Посмотрите рейтинг Рунета - http://www.ratingruneta.ru/cms

Это лучшая Open Source Content Management System (CMS) и даже в сравнении с многими платными ни чем не уступает им! Зачем тратить лишние деньги и нервы? =)