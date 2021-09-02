Dongili1a2b3c

Исмет Мамедов Dongili1a2b3cDongili1a2b3c
23 годаАзербайджан/Баку
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Только качественно и в срок :D HTML (HTML 5), CSS (CSS 3)
(ПОКА ЧТО НЕ РАБОТАЮ)
Моя цель-предоставить лучшую услугу на рынке !!!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: ()
Discord: ()
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи