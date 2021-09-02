Dongili1a2b3c

Только качественно и в срок :D HTML (HTML 5), CSS (CSS 3)

(ПОКА ЧТО НЕ РАБОТАЮ)

Моя цель-предоставить лучшую услугу на рынке !!!

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

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Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи