Разработка сайтов, контент менеджер, рерайтинг, переводы, дизайн.

Я умею делать работу, которая принесет пользу и прибыль Вам.

Создание сайтов любой сложности, администрирование, наполнение контентом, переводы, рерайтинг и дизайн логотипов.

• Имеются международные сертификаты «Microsoft Silver Certificate PHP Programming » и «Microsoft Silver Certificate MySQL» и «Master-Class Обслуживание, наладка и создание сетей и серверов».

• Знания английского и немецкого языка на профессиональном уровне.

• Знания технологий: HTML5, CSS3, HTML4, CSS2, PHP, MySQL, JavaScript.

• Знания CMS: Joomla, Bitrix, WordPress, Dle.

• Опыт работы в сфере программирования 2 года, в сфере переводов 4 года.

• Работаю: web программистом, контент менеджером, администратором сайта, переводчиком, копирайтером.

• Написание статей и переводов любой сложности, в основном специализируюсь на автомобильной, компьютерной и научной тематиках.

• Работаю круглосуточно!

• Если чего не знаю быстро учусь!

• Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Если взялся — будьте уверены — сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

• Основной принцип: «Взялся - сделай. Не можешь - верни деньги. Можешь, но не хочешь - тем более верни. Не понял задание - не заявляй повсюду о своём богатом опыте. Заявляешь о богатом опыте – соответствуй».

• Оплата осуществляется: WebMoney

• УВАЖАЕМЫЙ ЗАКАЗЧИК! Если Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? — тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной — будем работать!

• Контакты: e-mail:[email protected]; Skype:DonishS.