Web design и оформление Инсты

Привет!

Я веб-дизайнер из Краснодара

Придерживаюсь принципов позитивного мышления, высокой личной ответственности и постоянного прогресса.

Мой приоритет-дизайн сайтов и визуализация социальных сетей, но это не значит, что я равнодушен к другим проектам.