Виталий Ткаченко DonkardamonDonkardamon
39 летРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web design и оформление Инсты
Привет!
Я веб-дизайнер из Краснодара
Придерживаюсь принципов позитивного мышления, высокой личной ответственности и постоянного прогресса.
Мой приоритет-дизайн сайтов и визуализация социальных сетей, но это не значит, что я равнодушен к другим проектам.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг систем крепления Венти Light79 просмотров
- Интернет магазин компании Sun Deck110 просмотров