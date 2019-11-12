Donna_brezza

Мы команда из двух творческих и исполнительных людей =)
Что мы можем выполнить для Вас:
-заполнить сайты контентом, продумать наполнение;
-написать посты в соц.сети;
-отредактировать тексты;
-составить тексты для коммерческих предложений, рассылок;
-оказать бухгалтерские услуги;
-протестировать кейсы;
-составить ТЗ;
и решить другие задачи.
Опыт в бухгалтерском учете-более 8 лет в разных нишах;
Опыт в софтверном бизнесе – более 2х лет; В тестировании – более 2х лет
Действие аккаунта приостановлено!