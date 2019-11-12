Donna_brezza

Мы команда из двух творческих и исполнительных людей =)

Что мы можем выполнить для Вас:

-заполнить сайты контентом, продумать наполнение;

-написать посты в соц.сети;

-отредактировать тексты;

-составить тексты для коммерческих предложений, рассылок;

-оказать бухгалтерские услуги;

-протестировать кейсы;

-составить ТЗ;

и решить другие задачи.

Опыт в бухгалтерском учете-более 8 лет в разных нишах;

Опыт в софтверном бизнесе – более 2х лет; В тестировании – более 2х лет