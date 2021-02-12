DonnieSaunder

Дизайнер шрифтов

Я дизайнер шрифтов. Рисую шрифты с нуля, на основе почерка, эскизов; редактирую уже готовые шрифты; делаю кириллические версии латинских шрифтов и т.д. Также владею навыками графического дизайна, векторной и растровой графики, анимации, веб-дизайна. Работаю на многих сервисах, успешных работ и довольных заказчиков очень много. По запросу готов предоставить множество работ из портфолио и рассказать о самых крупных проектах!