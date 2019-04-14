Пончиков Роман Олегович
Личные данные: 22 года
Контактная информация
e-mail: [email protected] Skype: gayka_mariko
Цель:Найти интересную работу/подработку с достойной оплатой и перспективой личностного и карьерного роста в сферах программирования, веб-разработки и создания логотипов разных видов.
Образование:2013-н.в. – Житомирский Политехнический университет Специальность: «Системная инженерия». Средний балл зачетной книжки: 4,8.
Опыт работы и профессиональные навыки:Официального трудоустройства не имею. Есть навыки работы в следующих направлениях: С#, парсер для ВК, рассылка ВК, спам-бот, онлайн игры (шашки, шахматы, бык-корова и тп.); чат боты, веб-разработка, wordpress joomla; моделирование помещений в среде Sweet home 3d.
Дополнительные навыки и интересы:Английский язык – средний уровень.Продвинутый пользователь ПК.
Личные достижения:
- 3-е место на конкурсе на лучший программный продукт среди студентов института;
- диплом переводчика от Шведской делегации;
- диплом окончания литовских курсов с communication;