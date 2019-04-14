DonutOk

Роман DonutOk

 
27 летУкраина/Житомир
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Пончиков Роман Олегович             

 Личные данные:  22 года

Контактная информация

e-mail: [email protected] Skype: gayka_mariko

Цель:Найти интересную работу/подработку с достойной оплатой и перспективой личностного и карьерного роста в сферах программирования, веб-разработки и создания логотипов разных видов.

Образование:2013-н.в. – Житомирский Политехнический университет Специальность: «Системная инженерия». Средний балл зачетной книжки: 4,8.

Опыт работы и профессиональные навыки:Официального трудоустройства не имею. Есть навыки работы в следующих направлениях: С#, парсер для ВК, рассылка ВК, спам-бот, онлайн игры (шашки, шахматы, бык-корова и тп.); чат боты, веб-разработка, wordpress joomla; моделирование помещений в среде Sweet home 3d.

Дополнительные навыки и интересы:Английский язык – средний уровень.Продвинутый пользователь ПК.

Личные достижения:

  • 3-е место на конкурсе на лучший программный продукт среди студентов института;
  • диплом переводчика от Шведской делегации;
  • диплом окончания литовских курсов с communication;
Личные качества:Ответственный,  легко обучаемый, исполнительный. Веду здоровый образ жизни.
WordPressJoomlaЧат-бот