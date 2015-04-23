Совершенный дизайн

Создание уникальных сайтов "под ключ": продающие страницы, новостные сайты и блоги, корпоративные сайты, сайты-визитки и портфолио, сайты-витрины, промо-сайты, интернет-магазины и другие. Список ограничен только вашей фантазией.

Полный цикл разработки: от прототипирования до последующего сопровождения.

Более четырех лет неустанной работы и сотни довольных клиентов.

УМЕЮ

- Дизайн: Adobe Photoshop / Adobe Illustrator

- Программирование: PHP5 / Ajax / JavaScript

- Верстка: HTML5 + CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2

- Флеш: Анимация / Баннеры / Презентации

- Видео: Adobe After Effects / Adobe Premiere Pro

УПРАВЛЯЮ / CMS

- Joomla

- WordPress

- Data Life Engine

- Perfecto CMS

- OpenCart

ПЛАТИТЕ

- Любым способом

- Поэтапно

- 0% предоплаты для постоянных клиентов

Бесплатная консультация по телефону каждый день (с 10 до 22 часов по Московскому времени).