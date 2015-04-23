Создание уникальных сайтов "под ключ": продающие страницы, новостные сайты и блоги, корпоративные сайты, сайты-визитки и портфолио, сайты-витрины, промо-сайты, интернет-магазины и другие. Список ограничен только вашей фантазией.
Полный цикл разработки: от прототипирования до последующего сопровождения.
Более четырех лет неустанной работы и сотни довольных клиентов.
УМЕЮ
- Дизайн: Adobe Photoshop / Adobe Illustrator
- Программирование: PHP5 / Ajax / JavaScript
- Верстка: HTML5 + CSS3 / HTML4.01+CSS2 / XHTML+CSS2
- Флеш: Анимация / Баннеры / Презентации
- Видео: Adobe After Effects / Adobe Premiere Pro
УПРАВЛЯЮ / CMS
- Joomla
- WordPress
- Data Life Engine
- Perfecto CMS
- OpenCart
ПЛАТИТЕ
- Любым способом
- Поэтапно
- 0% предоплаты для постоянных клиентов
Бесплатная консультация по телефону каждый день (с 10 до 22 часов по Московскому времени).
- Личный логотип Глеба Котлярова127 просмотров
- Сайт компании Safe-Box123 просмотра