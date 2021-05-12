Я UI / UX дизайнер, специализирующийся на веб и мобильном дизайне. В своей работе я всегда стараюсь сосредоточиться на пользователях и ключевых бизнес-показателях (и KPI), что позволяет мне создавать действительно полезный дизайн для пользователей и их бизнеса.
Почему я?
✅ Поскольку я только начинаю, то не работаю с шаблонами и создаю действительно интересный контент.
Если вам нужен лендинг для стартапа, я обязательно постараюсь донести до пользователя идею продукта. Если пользователь сразу поймет ваш продукт, это увеличит конверсию и количество клиентов для вашего стартапа.
✅ Если ваша целевая страница предназначена для электронной коммерции или продаж, я продемонстрирую ваш продукт с лучшей стороны и сделаю более доступным интерфейс на основе лучших практик.
✅ Если вам нужен интернет-магазин, я обязательно проведу небольшое исследование, чтобы сделать его максимально удобным и понятным для пользователей.
💪 МОИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
- UX / UI: веб-дизайн
- UI / UX: мобильный дизайн
- Дизайн электронной коммерции
- Дизайн посадочной страницы (landing page)
- Адаптивный и Регулируемый дизайн
⚡️ НАВЫКИ UX и UI:
- Исследование и анализ продукта
- Пользовательский поток
- Прототипирование
- Создание интерактивных (интерактивных) прототипов
- Прототип интерактивного пользовательского интерфейса
Моя философия дизайна проста ... Я внимательно прислушиваюсь к потребностям своих клиентов и воплощаю их идеи в жизнь. Когда вы выбираете меня своим дизайнером, то можете быть уверены, что будете более чем удовлетворены своим конечным продуктом.
⭐️ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
Фигма
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Если вам все подходит, и вы ищете лучшее качество и експертность в UX / UI дизайне, просто свяжитесь со мной, и мы создадим потрясающий продукт для ваc.
Спасибо за уделенное время и удачи
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