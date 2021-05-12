UX/UI designer for Web design | Figma | Mobile design

Я UI / UX дизайнер, специализирующийся на веб и мобильном дизайне. В своей работе я всегда стараюсь сосредоточиться на пользователях и ключевых бизнес-показателях (и KPI), что позволяет мне создавать действительно полезный дизайн для пользователей и их бизнеса.

Почему я?

✅ Поскольку я только начинаю, то не работаю с шаблонами и создаю действительно интересный контент.

Если вам нужен лендинг для стартапа, я обязательно постараюсь донести до пользователя идею продукта. Если пользователь сразу поймет ваш продукт, это увеличит конверсию и количество клиентов для вашего стартапа.

✅ Если ваша целевая страница предназначена для электронной коммерции или продаж, я продемонстрирую ваш продукт с лучшей стороны и сделаю более доступным интерфейс на основе лучших практик.

✅ Если вам нужен интернет-магазин, я обязательно проведу небольшое исследование, чтобы сделать его максимально удобным и понятным для пользователей.

💪 МОИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

- UX / UI: веб-дизайн

- UI / UX: мобильный дизайн

- Дизайн электронной коммерции

- Дизайн посадочной страницы (landing page)

- Адаптивный и Регулируемый дизайн

⚡️ НАВЫКИ UX и UI:

- Исследование и анализ продукта

- Пользовательский поток

- Прототипирование

- Создание интерактивных (интерактивных) прототипов

- Прототип интерактивного пользовательского интерфейса

Моя философия дизайна проста ... Я внимательно прислушиваюсь к потребностям своих клиентов и воплощаю их идеи в жизнь. Когда вы выбираете меня своим дизайнером, то можете быть уверены, что будете более чем удовлетворены своим конечным продуктом.

⭐️ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Фигма

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Если вам все подходит, и вы ищете лучшее качество и експертность в UX / UI дизайне, просто свяжитесь со мной, и мы создадим потрясающий продукт для ваc.

Спасибо за уделенное время и удачи 