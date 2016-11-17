Doraohdorah

Лингвист со знанием английского языка, большой опыт перевода английских технических текстов на русский и наоборот, а так же написания продающих и информативных статей на самые разные тематики. Стажировалась в IT компании SEO специалистом и дизайнером лендингов. Работала на должности "менеджер проектов" в одной из ведущих web-студий своего города, занимаюсь прототипированием страниц сайтов и их дизайном.

Все задания выполняю исключительно по ТЗ, быстро, не дорого, качественно и в срок.