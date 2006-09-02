Образование: высшее лингвистическое

2000-2004- Сумский государственный университет, гуманитарный факультет – бакалавр, квалификация: филолог-переводчик; диплом с отличием.

2004-2005 - Сумский государственный университет, гуманитарный факультет –специалист, квалификация: филолог-переводчик, преподаватель английского, немецкого языков; диплом с отличием.

2002 – СумГу – кафедра информатики, повышение квалификации - оператор компьютерной верстки

Опыт работы:3 года

Январь-май 2002 – практика перевода на заводе АО СМНПО им. Фрунзе

12-24 мая 2003 года – участие в сопровождении иностранной делегации в г. Сумы на конференции по проблемам болонского процесса

Февраль-май 2004 –практика преподавания английского и немецкого языков на кафедре германской филологии «Перевод» Сумского государственного университета.

25-29 ноября 2005 – последовательный перевод с английского языка на презентации австрийского профессора Павла Блаватского по вопросам теории игр для студентов

Наряду с этим с января 2003 года и до настоящего времени работаю переводчиком в Лаборатории Интернет Центра Компьютерных Технологий Сумского государственного университета.

Обязанности: перевод обновлений, новостей, статей и информации с украинского и русского на английский и немецкий на официальном сайте Сумского государственного университета (www.sumdu.edu.ua); помощь сотрудникам пограничных подразделений, Лаборатории дистанционного обучения по переводу различной документации, статей, по заполнению документов на соискание грантов в международных программах, иногда – по оказанию помощи в устном переводе; перевод учебных планов по поручению проректора по учебной работе, перевод переписки профессорско-преподавательского состава с их иностранными коллегами.

Помимо всего прочего, занимаюсь частными переводами текстов разнообразных жанров и тематик в различных комбинациях оригинала и перевода.

Навыки:

- знание языков: английский, русский, украинский, немецкий – свободно, французский – средний уровень;

- отличное знание ПК и оргтехники; дома и на работе есть свободный постоянный доступ в Интернет;

- занимаюсь переводом различного рода документации, текстов художественной литературы, статей, технических текстов по машиностроению, компьютерной тематике, рекламных материалов;

- опыт индивидуального обучения иностранным языкам; репетиторство;

- написания статей на английском языке;

- большое желание работать, активность, обучаемость, коммуникабельность, требовательность к себе, оптимизм, нацеленность на достижение результата.